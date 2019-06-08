Жители Боровлян спасают кота от живодера

Изменить размер текста: A A

По словам очевидцев, случай жестокого обращения с животным произошел в Боровлянах, в магазине «Евроопт» возле остановки «Учебное хозяйство». Причем, на глазах детей – если владельца привлекут к ответственности, это станет для него отягчающим обстоятельством (см. КСТАТИ).

- Сегодня увидела такую ужасную картину, мужчина нес кота за передние лапы как торбу (я подумала, что кот мертвый), шел в аптеку, видимо, за настойкой пустырника (продавец оптики напротив аптеки сказала, что он каждый день ходит за подобными препаратами) при том, с этим котом. Кот в ужасном состоянии, зашуганный до полусмерти. К сожалению, не получилось заснять как он швырял его, тянул на поводке за собой, но когда увидел, что я его снимаю, стал вести себя приличнее. Предложила ему помочь с лечением кота, либо забрать его, если он с ним так обращается, но была послана в грубой форме. Может кто-то знает что-то об этом человеке, об этом котике? Куда вообще можно обратиться в нашей стране с такой проблемой? Все это происходило на глазах у людей и детей, - написала в группе «вконтакте» женщина-очевидец и приложила видео.

Фото: группа "Боровляны" во "вконтакте".

К слову, обращаться по таким случаям нужно в милицию:

- Первым делом нужно попробовать снять видео на телефон - так доказать вину будет проще. Потом попытайтесь остановить человека. А затем уже надо идти и писать заявление в милицию. Скажу сразу, с последним могут быть проблемы: заявление могут не зарегистрировать или говорить что-то вроде «приходите завтра», «нужный вам человек в отпуске». Но помните, что ваше заявление обязаны сразу зарегистрировать в специальном журнале и присвоить ему номер и дату: только тогда есть шанс, что дело будут расследовать. Потом вы в любой момент можете позвонить и спросить, на каком этапе расследование,- советует волонтер общественного объединения «Зоошанс» Жанна Грищенко.

КСТАТИ

В Беларуси до 2015 года за жестокое обращение с животными наступала только административная ответственность, а с 2015 года наказания под давлением общественности ужесточили и ввели в Уголовный кодекс. Теперь, если замучить животное на глазах у малолетнего, из хулиганских или корыстных побуждений, можно получить общественные или исправительные работы, штраф или арест. А за повторное преступление или совершенное не в одиночку - тюремный срок до года.