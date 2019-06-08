Сборная Беларуси уступила сборной Германии в матче квалификации Евро-2020

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В Борисове прошел матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года между сборными Беларуси и Германии.

Есть ли шансы у сборной Беларуси обыграть Германию?

Матч начался с атак сборной Беларуси. Уже на 2-й минуте Станислав Драгун исполнял штрафной удар из района около углового флажка. Но выжать максимум не получилось, а дальше мяч под контроль взяла сборная Германии. И реализовала один из своих моментов – Лерой Сане классно разобрался в штрафной и пробил точно в угол. Александр Гутор несколько минутами ранее свою команду спас, но тут был бессилен.

Наша команда ответила на 29-й минуте, когда из выгодных позиции бил Драгун (удар заблокировали), а затем после подачи с углового Денис Лаптев пробил головой, но Мануэль Нойер эффектно отбил мяч.

Во втором тайме Марко Ройс на 62-й голевым ударом завершил позиционную атаку гостей – 0:2. Сане мог оформить дубль, но мяч после его удара попал в штангу. В целом не сказать, что Германия создала много голевых моментов, но свое реализовала на классе. Беларусь свои редкие шансы в контратаках и при стандартных положениях реализовать не смогла.

Счет по ударам в створ – 1:6.

После трех матчей у нашей сборной по-прежнему ноль очков. Во вторник в 21.45 матч с Северной Ирландией.

Беларусь – Германия – 2:0

Голы: 1:0 – Сане (12). 2:0 – Ройс (62).

Сборная Германии открыла счет на 12-й минуте.Фото: Святослав ЗОРКИЙ