Погода в воскресенье: дожди, грозы и до +31

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Погоду на воскресенье синоптики обещают жаркую и дождливую. Практически во всех районах пройдут дожди, а в некоторых прогремят грозы. А вместе с грозами - порывистый ветер. Будьте осторожны. Но угодить под небольшой дождик в такую погоду совсем не страшно, а очень даже приятно.

Днем температура воздуха прогреется до +23 - +28 градусов, а на юго-востоке страны будет совсем жарко - до +31 градуса. К вечеру в Беларуси похолодает и температура будет летней, теплой и комфортной - до +25 градусов. Идеальное время для вечерне-ночных прогулок!