2019-06-09T11:43:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пуховичском районе сутки тушили лесной пожар

Никто не пострадал. Понадобилось 72 тонны воды, самолеты, вертолеты и другая техника
Настасья КОРСАК
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Фото: mchs.gov.byФото: mchs.gov.by
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пожар на площади 1,5 га и 2 пожара травы и кустарников на общей площади 3,505 га.

О том, что горит лес, стало известно около 8 утра 8 июня. Загорелась территория Синчанского лесничества Пуховичского лесхоза возле деревни Матеевичи Пуховичского района Минской области. Пожар тушат больше суток. Понадобились самолеты, вертолеты и дополнительная техника. А воды - 72 тонны!

-По состоянию на 08:00 09.06.2019 площадь пожара составляет 3 га отдельными очагами, - рассказывают в МЧС. - Для ликвидации пожара задействованы 26 единиц техники и 120 человек. Пострадавших нет.

МЧС напоминает: несмотря на ливни и грозы, в некоторых районах сохраняется высокая пожарная опасность лесов, а местные органы власти вводят запреты на их посещение.

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