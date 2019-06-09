В Лепеле бешеный еж укусил мужчину, а через два дня умер

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Ежики, хоть и выглядят милыми и безобидными животными, часто оказываются переносчиками бешенства. Вирус передается через слюну больного животного - при укусе или даже при простом попадании на кожу человека через царапины.

В Лепеле так и случилось. Ежик забрел на огород в центре города. Об этом рассказывает местное издание "Лепельскі край". Хозяева увидели ежа на своем участке и забрали его домой. Но зверек укусил мужчину. Через два дня ежик умер, а ветеринарная экспертиза показала, что у животного было бешенство. Сейчас лепельчанин, которого укусил еж, проходит курс антирабической вакцинации (это иммунизация против бешенства).