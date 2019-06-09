Игоря Додона отстранили от должности. Исполняет обязанности президента Молдовы действующий премьер

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Конституционный суд Молдовы отстранил от должности президента страны Игоря Додона. Теперь его обязанности выполняет премьер-министр Павела Филип. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Президента отстранили от должности из-за отказа распускать парламент. КС Молдовы поручил Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента и назначить досрочные выборы на том основании, что избранный 24 февраля парламент не смог в течение 90 дней создать коалицию и сформировать новое правительство. Последний день, когда это можно было сделать по закону - 7 июня.

Ранее КС также объявил неконституционными указы главы государства о назначении кандидата на должность премьер-министра и о назначении правительства Молдовы.