2019-06-09T16:35:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ивановском районе в ДТП погиб пятилетний ребенок

Мальчик был на пассажирском сидении мопеда без шлема
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Авария произошла 8 июня в деревне Одрижин. По улице Ленина на мопеде ехал 26-летний минчанин. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения - там столкнулся с грузовиком. На пассажирском сидении мопеда был пятилетний ребенок.

- Водитель мопеда и пятилетний пассажир с тяжелыми травмами были доставлены в Ивановскую ЦРБ, где в 19.00 ребенок скончался, - говорят в УГАИ УВД Брестского облисполкома. - Водитель и пассажир мопеда на момент ДТП были без мотошлемов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Мстиславлем со стрельбой останавливали пьяного водителя
Игоря Додона отстранили от должности. Исполняет обязанности президента Молдовы действующий премьер
В Лепеле бешеный еж укусил мужчину, а через два дня умер
В Пуховичском районе сутки тушили лесной пожар
Погода в воскресенье: дожди, грозы и до +31
Сборная Беларуси уступила сборной Германии в матче квалификации Евро-2020
Жители Боровлян спасают кота от живодера
Прогноз погоды на завтра, 9 июня: жара, грозы и туман
Сегодня сборная Беларуси по футболу сыграет с Германией
Мощный взрыв прогремел на деревообрабатывающем заводе в Гродненской области
Александр Лукашенко поздравил Елизавету II с Днем рождения Королевы
В Витебске на мосту милиционер спас самоубийцу
Сегодня в минских магазинах вы не купите алкоголь
Автобус со школьниками столкнулся с легковушкой в Германии
В Белыничском районе охотник-россиянин застрелил беременную тройней косулю
В Осиповичском районе пьяная мать разбила о голову 11-летней дочки кружку
В Бресте главбух частной фирмы с 2012 года проводила налоговые махинации
Видеофакт. Гомельские гаишники гонятся за мотоциклистом и никак не могут его догнать
Бабушка украла для внука электросамокат в Минске