В Ивановском районе в ДТП погиб пятилетний ребенок

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Авария произошла 8 июня в деревне Одрижин. По улице Ленина на мопеде ехал 26-летний минчанин. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения - там столкнулся с грузовиком. На пассажирском сидении мопеда был пятилетний ребенок.

- Водитель мопеда и пятилетний пассажир с тяжелыми травмами были доставлены в Ивановскую ЦРБ, где в 19.00 ребенок скончался, - говорят в УГАИ УВД Брестского облисполкома. - Водитель и пассажир мопеда на момент ДТП были без мотошлемов.