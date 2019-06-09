Под Мстиславлем со стрельбой останавливали пьяного водителя

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Случилось это около четырех часов утра на 59-м км автодороги Чаусы - Мстиславль - граница России, недалеко от деревни Сапрыновичи Мстиславского района. Инспекторы ДПС на служебной автомашине ехали за автомобилем Audi Q7 с российскими номерами. За рулем Ауди был 27-летний житель Смоленской области.

- Имелись достоверные сведения, что он управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - пишет belta.by со ссылкой на УГАИ МВД.- На неоднократные законные требования инспекторов ДПС об остановке, подаваемые с помощью сигнального громкоговорящего устройства и проблесковых маячков синего и красного цвета, водитель не отреагировал. Для остановки автомобиля использовалось оружие.

Водитель задержан.