2019-06-09T18:08:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Мстиславлем со стрельбой останавливали пьяного водителя

За рулем был 27-летний житель Смоленской области
Настасья КОРСАК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Случилось это около четырех часов утра на 59-м км автодороги Чаусы - Мстиславль - граница России, недалеко от деревни Сапрыновичи Мстиславского района. Инспекторы ДПС на служебной автомашине ехали за автомобилем Audi Q7 с российскими номерами. За рулем Ауди был 27-летний житель Смоленской области.

- Имелись достоверные сведения, что он управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - пишет belta.by со ссылкой на УГАИ МВД.- На неоднократные законные требования инспекторов ДПС об остановке, подаваемые с помощью сигнального громкоговорящего устройства и проблесковых маячков синего и красного цвета, водитель не отреагировал. Для остановки автомобиля использовалось оружие.

Водитель задержан.

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