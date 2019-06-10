2019-06-10T09:44:50+03:00
Общество
КП Беларусь

В Ушачском районе водитель МЧС спас пенсионера, под которым загорелась кровать

Мужчина не пострадал, но огонь основательно повредил его дом
Наталья ПАРТОЛИНА
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Под пенсионером загорелась кровать - предположительно, он курил в постели. Фото: МЧС.Под пенсионером загорелась кровать - предположительно, он курил в постели. Фото: МЧС.
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В деревне Матырино Ушачского района водитель ПАСЧ №12 Игорь Бруцкий вынес из горящего дома пенсионера. Это произошло 8 июня в 6 часов вечера.

Мужчина ехал на личном автомобиле по улице Центральной и заметил, что из одного дома валит дым. Дверь в доме была открыта, Игорь Бруцкий зашел туда и сквозь дым увидел лежащего на кровати человека. Это был хозяин дома, пенсионер. Он был без сознания. Когда сотрудник МЧС попытался вынести его из дома, пенсионер очнулся. Бруцкий вывел его на улицу и вернулся в дом. Нашел там два ведра воды, вылил на горящую кровать, но этого оказалось недостаточно, чтобы потушить огонь. Мужчина запер два окна и двери, чтобы ограничить доступ воздуха и начал закрывать шифером оконные проемы -от высокой температуры стекла в окнах трескались и огонь выбивался на кровлю.

- Спасатели, которых вызвали местные жители, ликвидировали пожар за пять минут, но огонь успел повредить стены и имущество, - рассказали в пресс-службе МЧС. - Хозяина дома осмотрели медики, в госпитализации он не нуждался. Предположительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

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