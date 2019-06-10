2019-06-10T10:49:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Шестилетний мальчик утонул в Кобринском районе

Его отец обратился в ОСВОД, чтобы спасатели нашли сына, а через 15 минут ребенка достали с полутораметровой глубины
Настасья КОРСАК
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Будьте осторожны на водоемах!Будьте осторожны на водоемах!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Несчастный случай произошел 9 июня. Около четырех часов дня на спасательный пост ОСВОД Каташи обратился житель деревни Еремичи. Он попросил найти его сына. А уже через 15 минут ребенка подняли с полутораметровой глубины. До приезда медиков мальчика пытались реанимировать, но это не помогло. Медики констатировали смерть ребенка.

- В Брестской области за выходные это не единственный несчастный случай на воде, - пишет belta.by со ссылкой на Брестскую областную организацию ОСВОД. - В Ивановском районе при ловле раков утонул 45-летний местный житель. В Березовском районе в водохранилище Селец обнаружено тело 37-летнего рыбака. Мужчина поплыл за отчалившей от берега лодкой и утонул. Водолазно-поисковая группа вела его поиски с 6 июня, спустя двое суток тело было найдено.

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