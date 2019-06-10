Побит рекорд 30-летней давности: 9 июня стало самым жарким днем в этом году

В Брагине было плюс 32,1 градуса, в Минске заметно холоднее - 26,9 градуса выше нуля

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9 июня был побит температурный рекорд 30-летней давности. Это случилось в Брагине (Гомельская область).

- 9 июня в Брагине температура достигла отметки в плюс 32,1 градуса - это самый высокий показатель для этого дня за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 1989 году - 31,2 градуса, - сказали в Белгидромете. Информацию приводит belta.by.

В целом по Беларуси 9 июня было 24 градусов по западу и 32 градусов на юго-востоке. В Минске максимальная температура была такой - 26,9 градуса выше нуля.

В общем в первые дни июня температурный фон в стране на 4-6 градусов превышал климатическую норму.

- Установилась необычно жаркая для июня погода, - отметили в Белгидромете.

10 июня в Беларуси тоже будут жарко. Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. По юго-востоку местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха днем составит 23-29 градусов.

Вся ближайшая неделя по прогнозам синоптиков будет жаркой.