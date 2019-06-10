В центре Минска горел жилой дом

Страшный сон каждого человека: уйти на работу и забыть выключить чайник или утюг

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Сигнал о том, что на ул. Кальварийской горит жилой дом, спасатели получили 10 июня в 09:47. Пожар вспыхнул на 7-м этаже жилого дома около станции метро “Фрунзенская”. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, огонь охватил балкон квартиры. В 10:04 спасатели локализовали пожар, в 10:11 - ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал, кроме самого жилья: балкон и кухня повреждены, квартира закопчена.

Для борьбы с огнем сотрудники спасатели использовали 9 единиц техники, из которых 2 автолестницы. Причина пожара выясняется, - сообщает МЧС Беларуси.