2019-06-10T12:09:49+03:00
Минск
КП Беларусь

Стала известна дата открытия третьей линии метро

Строительство первых четырех станций практически завершено. Остались отделочные работы
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Пробный поезд по двум станциям пустят уже в январе 2020 годаПробный поезд по двум станциям пустят уже в январе 2020 года
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Строительство Зеленолужской линии минского метрополитена идет полным ходом. Открытие первых четырех станций запланировано на 3 июля 2020 года. Для пассажиров откроются “Вокзальная”, “Ковальская слобода”, “Площадь Богушевича” и “Юбилейная площадь”.

“Вокзальная” будет первой в столице наземной станцией метро. Вестибль оформлен в темно-зеленых тонах. В солнечный день станция будет переливаться и играть в лучах света.

«Ковальская слобода» почти вся отделана гранитом и мрамором. Осталось совсем немного: завершить отделочные работы, установить стеклянное платформенное ограждение, которое будет открываться одновременно с дверями вагонов поезда метро. Ожидается, что ко 2 января на станциях «Вокзальная» и «Ковальская слобода» будет пущен пробный поезд.

На «Площади Богушевича» ведутся отделочные работы. В связи с проведением II Европейских игр нужно как можно быстрее закончить все работы. Например, вход на станцию, который ведет к Музыкальному театру, построили за неделю, хотя на это требуется 22 дня.

На станции «Юлилейная площадь» пока завершаются строительные работы. Ожидается, что отделочники приступят в сентябре 2019 года.

Протяженность Зеленолужской линии составляет 17,2 км. Уже построен тоннель от «Ковальской Слободы» до «Аэродромной». В декабре 2019 года тоннелепроходческий комплекс должен начать прокладку в сторону будущей станции «Неморшанский сад», - пишет агентство «Минск-Новости».

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