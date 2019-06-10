2019-06-10T12:59:03+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси временно отменяется плата за проезд по дорогам. Кого это коснется?

С 10 июня по 10 июля проезд малотоннажного транспорта по дорогам страны будет бесплатным
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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С 00.00 11 июля движение по платным дорогам Беларуси вернется в обычный режимС 00.00 11 июля движение по платным дорогам Беларуси вернется в обычный режимФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Хорошие новости для владельцев транспортных средств с общей массой не более 3,5 т. Согласно указу № 292 «О мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года», платить за проезд малотоннажного транспорта по дорогам Беларуси, регистрировать транспортное средство в системе BelToll и устанавливать на автомобиль устройство электронной оплаты не нужно.

Если у вас уже установлено устройство, оператор советует поместить его в металлизированный пакет. Несмотря на то, что деньги за проезд в указанный период списываться не будут, устройство будет издавать звуковой сигнал. Чтобы этого избежать, нужно поместить его в защитную упаковку.

Также Указ предусматривает безвизовый въезд в страну для участников, официальных представителей, организаторов игр и других специалистов с 20 мая по 10 июля 2019 года. С 10 июня по 10 июля для иностранных туристов устанавливается безвизовый въезд по аккредитационным картам или билетам на Игры. Также документ ограничивает передвижение грузовых автомобилей в Минске в дневное время в период проведения состязаний.

С 00.00 11 июля движение по платным дорогам Беларуси будет осуществляться в обычном режиме, сообщает belta.by.

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