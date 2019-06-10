Пьяный бесправник на чужом авто убегал от ГАИ и вылетел в кювет

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Автомобиль Toyota привлек внимание сотрудников ДПС ранним утром 7 июня. Двигаясь по улице Воинов-Интернационалистов, машина подозрительно виляла. На требование правоохранителей остановиться, водитель отреагировал по-своему: нажал на газ и попытался скрыться. Во время погони авто вылетело в кювет на одном из поворотов. Как выяснилось, за рулем «Тойоты» сидел пьяный 18-летний подросток. Рядом с водителем на пассажирском сидении ехала его несовершеннолетняя подруга. Владельца автомобиля с молодыми людьми не было.

В отношении молодого человека составлено несколько административных протоколов, а машину отправили на штрафстоянку, передает belta.by.