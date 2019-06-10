КП Беларусь
Из-за пожара в бане под Минском погиб мужчина
Пока что причина пожара устанавливается
На пожаре под Минском погиб мужчина Фото:pixabay.com
Изменить размер текста:
За последние сутки только в Минской области случилось пять пожаров. Некоторые из них привели к печальным последствиям. Так, под утро 10 июня в МЧС поступило сообщение о пожаре в бане на частном подворье деревне Жуки Минского района.
Как сообщают в МЧС Минской области, в результате пожара погиб 55-летний мужчина.
Причина же возгорания пока неизвестна.