Из-за пожара в бане под Минском погиб мужчина

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За последние сутки только в Минской области случилось пять пожаров. Некоторые из них привели к печальным последствиям. Так, под утро 10 июня в МЧС поступило сообщение о пожаре в бане на частном подворье деревне Жуки Минского района.

Как сообщают в МЧС Минской области, в результате пожара погиб 55-летний мужчина.

Причина же возгорания пока неизвестна.