2019-06-10T14:53:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Из-за пожара в бане под Минском погиб мужчина

Пока что причина пожара устанавливается
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На пожаре под Минском погиб мужчина Фото:pixabay.comНа пожаре под Минском погиб мужчина Фото:pixabay.com
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За последние сутки только в Минской области случилось пять пожаров. Некоторые из них привели к печальным последствиям. Так, под утро 10 июня в МЧС поступило сообщение о пожаре в бане на частном подворье деревне Жуки Минского района.

Как сообщают в МЧС Минской области, в результате пожара погиб 55-летний мужчина.

Причина же возгорания пока неизвестна.

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