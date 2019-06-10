Фотофакт. Под Могилевом выпал град размером со сливу

Под Могилевом выпал град размером со сливу Фото:vk.com/ilovemogilev

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Погода продолжает доставлять белорусам неожиданные сюрпризы. То на улице аномально жарко, то идут дожди, срывающие крыши и деревья. А вот в Могилевской области на выходных вовсе прошел сильный ливень с градом. Причем, град оказался весьма крупным.

Фото сделал подписчик группы МОГИЛЕВ Live, у себя на даче в поселке Голынец. И подписал: «Градины размером со сливу».

На фото действительно крупинки града были весьма впечатляюще.

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10 июня в Беларуси тоже будут жарко. Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. По юго-востоку местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха днем составит 23-29 градусов.

Вся ближайшая неделя по прогнозам синоптиков будет жаркой (читайте далее)