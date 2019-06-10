2019-06-10T14:33:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт. Под Могилевом выпал град размером со сливу

Также прошел сильный ливень
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
Поделиться:
Под Могилевом выпал град размером со сливу Фото:vk.com/ilovemogilevПод Могилевом выпал град размером со сливу Фото:vk.com/ilovemogilev
Изменить размер текста:

Погода продолжает доставлять белорусам неожиданные сюрпризы. То на улице аномально жарко, то идут дожди, срывающие крыши и деревья. А вот в Могилевской области на выходных вовсе прошел сильный ливень с градом. Причем, град оказался весьма крупным.

Фото сделал подписчик группы МОГИЛЕВ Live, у себя на даче в поселке Голынец. И подписал: «Градины размером со сливу».

На фото действительно крупинки града были весьма впечатляюще.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Побит рекорд 30-летней давности: 9 июня стало самым жарким днем в этом году

10 июня в Беларуси тоже будут жарко. Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. По юго-востоку местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха днем составит 23-29 градусов.

Вся ближайшая неделя по прогнозам синоптиков будет жаркой (читайте далее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Из-за пожара в бане под Минском погиб мужчина
Пьяный бесправник на чужом авто убегал от ГАИ и вылетел в кювет
В Беларуси временно отменяется плата за проезд по дорогам. Кого это коснется?
Стала известна дата открытия третьей линии метро
В центре Минска горел жилой дом
Побит рекорд 30-летней давности: 9 июня стало самым жарким днем в этом году
Шестилетний мальчик утонул в Кобринском районе
В Ушачском районе водитель МЧС спас пенсионера, под которым загорелась кровать
Под Мстиславлем со стрельбой останавливали пьяного водителя
В Ивановском районе в ДТП погиб пятилетний ребенок
Игоря Додона отстранили от должности. Исполняет обязанности президента Молдовы действующий премьер
В Лепеле бешеный еж укусил мужчину, а через два дня умер
В Пуховичском районе сутки тушили лесной пожар
Погода в воскресенье: дожди, грозы и до +31
Сборная Беларуси уступила сборной Германии в матче квалификации Евро-2020
Жители Боровлян спасают кота от живодера
Прогноз погоды на завтра, 9 июня: жара, грозы и туман
Сегодня сборная Беларуси по футболу сыграет с Германией
Мощный взрыв прогремел на деревообрабатывающем заводе в Гродненской области
Александр Лукашенко поздравил Елизавету II с Днем рождения Королевы
В Витебске на мосту милиционер спас самоубийцу
Сегодня в минских магазинах вы не купите алкоголь
Автобус со школьниками столкнулся с легковушкой в Германии
В Белыничском районе охотник-россиянин застрелил беременную тройней косулю
В Осиповичском районе пьяная мать разбила о голову 11-летней дочки кружку
В Бресте главбух частной фирмы с 2012 года проводила налоговые махинации
Видеофакт. Гомельские гаишники гонятся за мотоциклистом и никак не могут его догнать
Бабушка украла для внука электросамокат в Минске