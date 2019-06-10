2019-06-10T16:50:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Нашли сотрудников МВД, которые сливают служебную информацию блогерам

МВД установило источники утечки служебной информации в Telegram-каналы
Ирина АВИДОВА
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Игорь Шуневич рассказал, что нашли тех, кто сливает информацию в телеграмм-каналы.Игорь Шуневич рассказал, что нашли тех, кто сливает информацию в телеграмм-каналы.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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МВД установило источники утечки служебной информации. По словам Игоря Шуневича, причастные к этому сотрудники будут уволены. После того как закончилась рабочая встреча с Александром Лукашенко, на которой Игорь Шуневич подал рапорт о своем увольнении, он пообщался с журналистами.

И ответил на вопрос об информации, которая в последнее время появляется в телеграмм-каналах. В том числе со служебными документами МВД.

- Утечка информации - это всегда актуально. Комиссия МВД из числа сотрудников Главного управления внутренней безопасности установила и источники утечки, и конкретные форму и способы передачи этой информации, подчеркиваю, служебной, не секретного толка. Мы превентивные меры уже приняли. Те, кто нарушил дисциплину и наши внутренние приказы, инструкции, из числа сотрудников органов внутренних дел, установлены и будут уволены за эти нарушения, - сказал он, его слова приводит belta.by.

По словам, Игоря Шуневича эта проблема не имеет системный характер. А руководство об этой проблеме знает и принимает меры.

- С точки зрения будущих возможных рисков и угроз, меры уже приняты для того, чтобы минимизировать этот процесс. Хотя, признаюсь, это достаточно сложно сделать, учитывая развитие современных технологий передачи информации, мессенджеров и так далее, - сказал Игорь Шуневич.

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