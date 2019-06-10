В Гродненской области двое мужчин пытались перейти Неман, но попали в яму. Выплыть смог только один

Также в минувшие в Гродненской области произошли сразу несколько печальных случаев на воде Фото: СК

Также в минувшие выходные в области произошли сразу несколько печальных случаев на воде

Изменить размер текста: A A

В Беларуси начался купальный сезон. К сожалению, порой отдых у водоемов, рек заканчивается печально. Сразу несколько таких случаев на воде произошли в Гродненской области в минувшие выходные.

Так, вечером 8 июня в озере Белое вблизи д. Белое Сморгонского района утонул 52-летний мужчина. Его пытались спасти родственники, но тщетно. Следователи выяснили, что перед тем, как пойти купаться, мужчина со знакомыми выпивал.

А 9 июня двое знакомых решили перейти реку Неман. Но вдруг попали в яму, выбраться из нее смог только один. Второй - 41-летний житель Щучина - ушел под воду и не вынырнул. Его тело продолжают искать сотрудники служб спасения.

Еще один печальный случай произошел в Волковысском районе. 9 июня около 10 утра в искусственном пруду вблизи городского поселка Красносельский родственники нашли тело 58-летнего мужчины.

Следователи проводят проверки, экспертизы, опрашивают свидетелей, чтобы выяснить точные причины смерти людей.

Также в Следственном комитете напоминают о правилах поведения на воде, которые помогут избежать столь печальных последствий:

1. купаться можно только в разрешенных местах;

2. нельзя употреблять спиртные напитки, даже находясь вблизи воды;

3. не следует заходить на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо;

4. нельзя нырять в незнакомых местах, а также с плотов, катеров, лодок, пристаней и других плавучих сооружений;

5. не пытайтесь плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;

6. не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;

7. нельзя заплывать далеко от берега, подплывать к проходящим судам и выплывать на фарватер;

8. при проблемах со здоровьем перед купанием обязательно пройти медицинское освидетельствование;

9. попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо, не нарушая дыхания, плыть по течению к берегу;

10. если свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы.