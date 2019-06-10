В Беларусь приехали первые болельщики II Европейских игр

На текущий момент по билетам на спортивные мероприятия Игр пограничники оформили более 70 иностранцев Фото: gpk.gov.by

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До открытия II Европейских игр в Минске осталось всего ничего. И уже 10 июня в Беларусь приехали первые болельщики. Первыми безвизом воспользовалась семья из Германии, они пересекли границу через пункт пропуска Брест.

- На текущий момент по билетам на спортивные мероприятия Игр пограничники оформили более 70 иностранцев. Почти половину из них составили граждане Франции, - уточняют в Государственном пограничном комитете. - Наиболее популярными среди гостей Игр являются автомобильное и железнодорожное направления.

Пограничники уточняют, что большинство участников II Европейских игр (то есть спортсмены, тренеры, обслуживающий персонал, судьи и др.) предпочитают прилетать в Беларусь самолетом. Всего по состоянию на полдень 10 июня белорусскую границу пересекло около 100 человек этой категории.

Напомним, для иностранцев, приезжающих на II Европейские игры, действует безвизовый режим. Для этого участникам, помимо документов для выезда за границу, нужно иметь аккредитационную карту, а туристам и болельщикам - оригинальный или электронный билет на спортивные соревнования, церемонии открытия или закрытия Игр.

Оформление участников и гостей игр в пунктах пропуска осуществляется в приоритетном порядке по отдельным каналам, обозначенным логотипом состязаний.