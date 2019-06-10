В Пинске местные жители задержали пьяную минчанку на Porsche

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Пьяную женщину на Porsche с российскими регистрационными номерами задержали 9 июня во дворе дома на проспекте Жолтовского в Пинске. Местные жители заметили, что машина двигается виляя и чуть не сбила ребенка.

Пинчане задержали водителя и вызвали милицию. Оказалось, что за рулем иномарки была 36-летняя минчанка. Мало того, что она села за руль пьяной - в парах выдыхаемого воздуха на момент задержания было 3 промилле этилового спирта. Оказалось, что она 15 лет назад была лишена водительского удостоверения.

Она вышла замуж и уехала в Россию, там получила водительские права на новую фамилию. Тем не менее обойти закон ей не удалось. Кроме вождения в нетрезвом виде, ее накажут и за езду без прав.

Кстати, недавно неравнодушные пинчане скрутили пьяную компанию на БМВ. Машина во дворе дома, где гуляют дети, врезалась в ограждение.