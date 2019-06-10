2019-06-10T18:29:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на 11 июня: запредельная жара и оранжевый уровень

Синоптики прогнозируют такую погоду на два ближайших дня
Надежда БУТОВИЧ
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Такая жаркая погода сохранится до 15 июня.Такая жаркая погода сохранится до 15 июня.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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«Комсомолка» ранее сообщала, что в минувшие выходные и в воскресенье, 9 июня, в особенности, показатели температуры побили рекорд, отмечавшийся в последний раз три десятилетия назад! Но синоптики сообщают, лето, взявшее «высокий» старт с первой недели июня, сбавлять темпы не намерено.

На вторник и среду, 11 и 12 июня, Белгидромет прогнозирует «оранжевую» жару, информирует belta.by. В эти дни температура может превысить +33 градуса выше ноля.

Оранжевый уровень опасности объявлен как из-за аномально жаркой погоды, так и по причине того, что практически нигде по стране не пройдут в эти дни дожди. Хотя во вторник синоптики и обещают переменную облачность. В ночное время температура установится в пределах +11 (в северной части Беларуси) – +19 (в южных регионах) градусов. Днем воздух прогреется до рекордных +27 - +33 градусов тепла.

Схожая погода и «оранжевая» опасность обещаны и на 12 июня. При этом будет практически безветренная погода, ветер будет юго-восточного направления со скоростью до 8 метров в секунду.

Такая аномально жара сохранится в Беларуси до 15 июня.

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