2019-06-10T18:49:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК: В Орше 35-летний мужчина погиб на рабочем месте

Обстоятельства трагедии выясняются
Надежда БУТОВИЧ
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Оршанец был смертельно травмирован прямо на рабочем месте. Фото: СК.Оршанец был смертельно травмирован прямо на рабочем месте. Фото: СК.
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Несчастный случай произошел на одном из предприятий районного центра, сообщает пресс-служба Следственного комитета на своей официальной странице на ресурсе Telegram.

В Орше, в понедельник, 10 июня, выполняя свои рабочие обязанности получил сильные травмы 35-летний мужчина. Сообщается, что от полученных на рабочем месте повреждений рабочий скончался.

– Следователями уже было осмотрено место происшествия, для выяснения истинных причин гибели мужчины изъяты записи камер видеонаблюдения, на которые могли попасть момент и обстоятельства травмирования. Также на время следствия изъята некоторая документация предприятия, – уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

Сейчас в рамках проведения следственных мероприятий опрашиваются другие рабочие на производстве. Все обстоятельства произошедшей трагедии будут установлены.

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