2019-06-10T19:12:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Позвонил знакомой после того, как убил собутыльника топором»: трагедия произошла в Бобруйске

Следственный комитет расследует обстоятельства жестокого убийства
Надежда БУТОВИЧ
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Топор, которым мужчина убил знакомого, был найден на месте преступления. Фото-иллюстрация.Топор, которым мужчина убил знакомого, был найден на месте преступления. Фото-иллюстрация.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В субботу, 8 июня, в Бобруйске был убит 39-летний местный житель, сообщают в пресс-службе Следственного комитета на своей официальной странице на ресурсе Telegram.

Трагедией закончились алкогольные «посиделки» двух мужчин. Сообщается, что знакомые выпивали в доме 53-летнего местного жителя. В какой-то момент произошла ссора между хозяином и его 39-летним гостем. Пожилой мужчина схватился за топор и нанес погибшему множество ударов, несколько из которых оказались смертельными.

После кровавой бойни подозреваемый набрал номер знакомой женщины и рассказал ей о произошедшем. Она в свою очередь позвонила 102.

– Следователи и эксперты совместно уже осмотрели место убийства, где был обнаружен и изъят топор – орудие преступления, – пояснили в СК.

Сейчас против пожилого бобруйчанина возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве, совершенном с особой жестокостью, он задержан. Ему предстоит пройти комплексную судебно-психологическую экспертизу. Расследование продолжается, также назначены другие экспертные исследования.

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