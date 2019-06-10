В Минске BMW столкнулся с Lexus, отскочил и зацепил еще две машины

После столкновения Lexus опрокинулся на правый бок и влетел в осветительную мачту. Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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Серьезное ДТП произошло в понедельник, 10 июня, в столице Беларуси, сообщают в пресс-службе ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В аварию недалеко от проспекта Пушкина попали сразу несколько автомобилей. Примерно в 15.10 часов мужчина за рулем «БМВ», проезжая по второй полосе на улице Притыцкого со стороны проспекта в сторону улицы Сердича, перестроился в первую полосу, не уступив «Лексусу», который ехал попутно.

Столкновения избежать не удалось. От удара внедорожник с российскими номерами перевернулся на правую сторону и проехав немного на боку ударился о фонарный столб. В этот же момент «БМВ» подбитое «Лексусом» отскочило влево, где врезалось в «Додж» и «Опель».

В ДТП на улице Притыцкого попали сразу несколько машин. Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

– В аварии серьезно пострадали водитель «Лексуса» и два его пассажира, которые были госпитализированы в больницу, – уточнили в Госавтоинспекции.

По факту произошедшего ДТП проводится проверка.

В ГАИ напоминают о необходимости соблюдения 56 пункта ПДД: перед перестроением водитель обязан убедиться, что его действия будут безопасны и не создадут препятствий для дорожного движения других ТС.