СК: замдиректора минского «Спецкомбината КБО» задержали за взятку

За деньги управленец пообещал решить вопрос, входивший в его компетенцию. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Изменить размер текста: A A

Против заместителя директора столичного КУП возбуждено уголовное дело, сообщили belta.by в пресс-службе Следственного комитета.

Известно, что зам руководителя «Спецкомбината КБО» – предприятия, которое занимается сферой похоронного сервиса в Минске, замешан в коррупционном преступлении. Так замдиректора государственной спецорганизации позволил себе взять «вознаграждение» за выполнение «услуги», которую позволяли выполнить его должностные обязанности.

– Следствию стало известно, что в феврале 2019 года замдиректора получил от гражданина в качестве взятки около 800 долларов с обещанием решить вопрос, входивший в его компетенцию, – уточнили в СК.

Факт получения взятки выявили милиционеры, проводившие оперативно-розыскные мероприятия.

Сейчас «управленец кладбищами» задержан, против него возбуждено уголовное дело за получение взятки. Он принимает участие в следственных мероприятиях.