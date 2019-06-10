Два бесправника-мотоциклиста столкнулись «лоб в лоб» ночью под Ружанами
Серьезное ДТП произошло в Пружанском районе, сообщают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Ночью 7 июня примерно в 23.50 часов на 119 километре автотрассы Р44 столкнулись два двухколесных транспортных средства. Сообщается, что 19-летний сельчанин из деревни Полонск хотел доехать ночью в Ружаны. Поэтому он сел за руль скутера «Хорс» в изрядном подпитии (экспертиза показала 2,4 процента), без шлема и без права управления мотоциклом.
Проезжая по ночной трассе выпивший бесправник вильнул на встречку, где в этот момент проезжал 19-летний парень из Ружан на мотоцикле «ИЖ» с 16-летним пассажиром. Второй участник аварии так же был без шлема и без прав, не предоставил он мотошлем и своему пассажиру.
В итоге лобового столкновения двух мотоциклов в больнице оказались водитель скутера, а также пассажира мотоцикла.
По факту ДТП проводится проверка.
«Комсомолка» ранее сообщала о ДТП с мотоциклом, которое произошло в Ивановском районе 9 июня, где погиб 5-летний мальчик-пассажир.
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