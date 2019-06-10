Белорус и поляк хотели сплавить по реке в Польшу партию сигарет на автопокрышках

Брестчанин и поляк сговорились для контрабанды сигарет. Фото: Госпогранкомитет.

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В Госпогранкомитете сообщают о задержании контрабандистов. Нарушителей недалеко от деревни Галачево, вблизи госграницы, заметили брестские пограничники 7 июня.

Двое мужчин, увидев людей в форме, попробовали сбежать, а потом при задержании оказали активное сопротивление.

– Пограничники задержали 25-летнего брестчанина и 29-летнего поляка, жителя Бяла-Подляска. Злоумышленники намеревались нелегально переправить на польскую сторону крупную партию сигарет, – сообщают в Государственном погранкомитете.

Чтобы осуществить задуманное, и переправить по Западному Бугу контрабандный груз, нарушители запаслись автомобильными покрышками, на которых, как на плотах, они собирались уместить сигареты.

Против белоруса и его напарника начаты административные процессы. Поляку, кроме того, вменяют «нарушение правил пребывания». Сообщается, также, что за сопротивление во время задержания брестчанин может лишиться свободы на 5 лет.