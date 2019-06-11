11 июня в Беларуси началось централизованное тестирование

Более 22 тыс. абитуриентов сдают 11 июня ЦТ по белорусскому языку Фото: из архива

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В Беларуси уже прошли выпускные вечера, а теперь стартует вступительная кампания в вузы. 11 июня проходит первое ЦТ, абитуриенты будут сдавать тест по белорусскому языку. Пройти его планируют более 22 тыс. человек. Экзамен начинается в 11.00, но лучше прийти за полчаса до начала.

При себе будущие студенты должны иметь:

1. Зарегистрированный пропуск.

2. Документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца.

3. Гелевую ручку.

Как передает belta.by со ссылкой на РИКЗ, всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Следующее ЦТ будет по русскому языку, оно пройдет 13 июня.