КП Беларусь
11 июня в Беларуси началось централизованное тестирование
Первый экзамен - по белорусскому языку
Более 22 тыс. абитуриентов сдают 11 июня ЦТ по белорусскому языку Фото: из архива
Изменить размер текста:
В Беларуси уже прошли выпускные вечера, а теперь стартует вступительная кампания в вузы. 11 июня проходит первое ЦТ, абитуриенты будут сдавать тест по белорусскому языку. Пройти его планируют более 22 тыс. человек. Экзамен начинается в 11.00, но лучше прийти за полчаса до начала.
При себе будущие студенты должны иметь:
1. Зарегистрированный пропуск.
2. Документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца.
3. Гелевую ручку.
Как передает belta.by со ссылкой на РИКЗ, всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Следующее ЦТ будет по русскому языку, оно пройдет 13 июня.