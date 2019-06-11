2019-06-11T09:18:45+03:00
Общество
КП Беларусь

11 июня в Беларуси началось централизованное тестирование

Первый экзамен - по белорусскому языку
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
Более 22 тыс. абитуриентов сдают 11 июня ЦТ по белорусскому языку Фото: из архиваБолее 22 тыс. абитуриентов сдают 11 июня ЦТ по белорусскому языку Фото: из архива
Изменить размер текста:

В Беларуси уже прошли выпускные вечера, а теперь стартует вступительная кампания в вузы. 11 июня проходит первое ЦТ, абитуриенты будут сдавать тест по белорусскому языку. Пройти его планируют более 22 тыс. человек. Экзамен начинается в 11.00, но лучше прийти за полчаса до начала.

При себе будущие студенты должны иметь:

1. Зарегистрированный пропуск.

2. Документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца.

3. Гелевую ручку.

Как передает belta.by со ссылкой на РИКЗ, всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Следующее ЦТ будет по русскому языку, оно пройдет 13 июня.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24