Брестчанин перерезал горло новому ухажеру своей возлюбленной

Теперь он находится в ИВС, а его соперник - в реанимации

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Любовный треугольник в Бресте закончился поножовщиной. Началось все с того, что женщина была в отношениях и проживала с 48-летним В., но решила уйти к другому. Выбор пал на 40-летнего Б. Когда она была у него дома, к ним приехал ее возлюбленный В., чтобы разобраться с соперником. Он, к слову, нигде не работает и был ранее судим.

Он начал ругаться матом, оскорблять хозяина квартиры. Тот в свою очередь взял кухонный нож и вытолкнул непрошеного гостя на лестничную площадку. А там он, будучи пьяным, ударил соперника ножом в шею. Затем сам позвонил в милицию и сообщил, что перерезал горло мужчине, сообщает УВД Брестского облисполкома.

На место выехали следователи, медики. Пострадавший находится в реанимации, его обидчик - в ИВС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 14, части 1 статьи 139 УК.