В Браславском районе пограничник застрелился из табельного оружия

Ему было 40 лет

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Стала известна причина смерти старшего прапорщика одного из подразделений Полоцкого пограничного отряда в Браславском районе. Напомним, его тело обнаружили в 10 часов утра 3 июня. Оказалось, тогда дежурный пограничной комендатуры «Опса» позвонил в РОВД и рассказал, что около деревни Лапино обнаружен труп старшего техника пограничной заставы «Плюсы».

Как сообщает газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на районные отделы милиции и СК, в тот день пограничник покончил жизнь самоубийством выстрелом из табельного пистолета. По этому факту проводится проверка.

Военнослужащему было 40 лет, он проживал в деревне Озеравцы.