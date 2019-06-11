В пятиэтажке в Минске вспыхнул пожар, спасатели эвакуировали людей

Там загорелась кухня и коридор двухкомнатной квартиры на четвертом этаже

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Утром 11 июня на четвертом этаже дома № 38 по улице Калиновского в Минске вспыхнул пожар. Соседи тут же позвонили МЧС. На место приехали сразу две бригады спасателей, а также скорая.

- Когда спасатели прибыли к месту вызова, из окна на четвертом этаже шел сильный дым, а на пятом этаже на балконе мужчина просил о помощи. Работниками МЧС при помощи автоколенчатого подъемника с балкона над горящей квартирой был спасен мужчина, - сообщают в МЧС. - Также из-за сильного задымления в соседней квартире на вышележащем этаже по лестничному маршу с помощью маски для спасаемых спасена женщина.

Оказалось, что загорелась кухня и коридор двухкомнатной квартиры на четвертом этаже. Фото: МЧС

Также были эвакуированы еще двое человек с четвертого этажа.

Оказалось, что загорелась кухня и коридор двухкомнатной квартиры на четвертом этаже. В итоге из-за огня квартира закопчена, в ней повреждено имущество. Причина пожара устанавливается.

Спасатели эвакуировали ребенкаФото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Также были эвакуированы еще двое человек с четвертого этажа.

Оказалось, что загорелась кухня и коридор двухкомнатной квартиры на четвертом этаже. В итоге из-за огня квартира закопчена, в ней повреждено имущество. Причина пожара устанавливается.