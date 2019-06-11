Работников Брестского мусороперерабатывающего завода эвакуировали из-за найденной гранаты

Боеприпас оказался учебным, в нем не было взрывчатки

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10 июня около 15.00 в милицию позвонил сотрудник Брестского мусороперерабатывающего завода и рассказал о подозрительном предмете, который нашли при сортировке мусора. По словам работника, он был похож на гранату.

Весь персонал предприятия - а это 45 человек - экстренно эвакуировали. На место приехали саперы. Специалисты установили, что боеприпас неопасен, это была учебная граната РГД, в ней нет взрывчатых веществ, сообщает belta.by.

Уже около 16.00 работа завода была возобновлена.