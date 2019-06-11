В Витебске мужчина притворялся пациентом и крал из больничных палат кошельки

Изменить размер текста: A A

Девять краж из больницы совершил 52-летний житель Витебска, прежде чем его поймали с поличным оперативники. Мужчина тщательно изучил режим работы больницы, расположение палат. От его внимания не ускользнула ни одна мелочь. План действий вора был таков: он приходил в больницу утром, поднимался на лифте на один из верхних этажей. Притворяясь пациентом, он бродил по коридорам и, улучив момент, когда пациенты уходили на процедуры, заходил в палаты. Брал только кошельки, другое имущество больных вора не интересовало. Во дворе ближайшей многоэтажки он забирал содержимое кошельков - наличные деньги и дисконтные карты, а все остальное выбрасывал.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту кражи, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - Мужчина уже провел в местах лишения свободы 18 лет, из мест заключения он вышел в январе.