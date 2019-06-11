В Могилеве задержан велосипедист, который повредил 35 авто

Мужчина на велосипеде объезжал город и район и специально разбивал стекла у машин, отламывал зеркала, а также повреждал кузова. Фото:https://t.me/skgovby

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Всего за пару дней, с 29 мая по 1 июня, в Могилеве завели ряд уголовных дел по факту повреждения 35 авто. Следователи решили, что дела между собой связаны и, скорее всего, преступления совершал один и тот же человек.

Подозрения пали на 32-летнего могилевчанина, ранее судимого за кражи из авто и гаражей. По данным следствия, ночью мужчина на велосипеде объезжал город и район и специально разбивал стекла у машин, отламывал зеркала, а также повреждал кузова.

Сейчас мужчина задержан, он дал показания, его опознал свидетель. Также следователи назначили несколько экспертиз.