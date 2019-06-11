Новым министром здравоохранения стал главный онколог Минска

Прежний министр Валерий Малашко проработал в должности чуть более двух лет

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В Беларуси продолжаются кадровые перестановки. Так, 11 июня пост министра здравоохранения покинул Валерий Малашко. В тот же день Александр Лукашенко назначил нового главу ведомства. Им стал Владимир Караник, который с 2011 года занимал пост главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера, передает belta.by.

Известно, что Владимир Караник родился в 1973 году в Гродно. Он окончил Гродненский государственный медицинский институт. С 1996 по 2011 год работал на различных должностях в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, был врачом-стажером, младшим научным сотрудником, научным сотрудником отделения торакальной онкопатологии, торакальным хирургом (заведующим) РНПЦ.

Напомним, прежний министр здравоохранения Валерий Малашко был назначен на должность в январе 2017-го. На время его нахождения в этой должности пришлись громкие задержания известных медиков.

Вчера, 10 июня, рапорт об отставке подал министр внутренних дел Игорь Шуневич.

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Медики советуют беречь себя, не нервничать, не пить, не курить, хорошо питаться - в общем, следить за своим здоровьем. Есть еще мудреное слово - "скрининг". Это ранняя диагностика, которая позволяет выявить заболевание на ранних стадиях.

- Когда заболевание приводит к минимальным изменениям в молочной железе, когда минимален риск развития отдаленных метастазов и когда комбинированное лечение - и хирургия, и химиотерапия, и часто лучевая терапия - дают практически 100%-ный результат излеченности, - рассказал «Комсомолке» главный врач Минского городского онкологического диспансера Владимир Караник. - На базе нашего диспансера можно сдать генетический анализ, на основании которого генетик составит наследственную карту (читайте далее)