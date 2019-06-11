2019-06-11T13:50:30+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко потребовал навести порядок в области здравоохранения: «Немножко прибурели, обнаглели, всех надо привести в чувство»

Об этом заявил президент во время назначения нового главы ведомства
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Лукашенко потребовал навести порядок в системе здравоохраненияЛукашенко потребовал навести порядок в системе здравоохраненияФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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11 июня Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений. Так, новым министром здравоохранения назначен главный онколог столицы Владимир Караник. Во время назначения президент заявил, что в системе здравоохранения нужно навести порядок, чтобы не было коррупционных преступлений.

- Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций! Притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали (не будем называть фамилии), - цитирует президента belta.by. - До сих пор ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать в учреждении здравоохранения. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере - надо простить. Сижу и думаю: а как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция - это не про Беларусь. Прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать.

Напомним, в последнее время был ряд громких дел, связанных с коррупцией в системе здравоохранения. Десятки медиков были задержаны, некоторые из них осуждены.

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