Лукашенко о выборах: «Обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил»

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11 июня президент Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений. А также он высказался о проведении выборов - парламентских в ноябре 2019-го и президентских в 2020 году.

- Много раз говорил: компартии нет, мужики. Мы за все отвечаем, то бишь вы. И две предвыборные кампании на ваших плечах. Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил. У нас для этого есть все. Мы не ахти какие великие. И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам. Но народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть - это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу. Что мы людям не сделали, чтобы они нас не поддерживали? Все сделали, - цитирует президента belta.by.

Он также обратился к новым руководителям с наставлениями по поводу проведения выборов.

- И подойдя к этим кампаниям, их надо достойно провести. Не допускайте хамства по отношению к людям, потому что много жалоб. Не надо их отпихивать. Другого народа нет, и не такой уж плохой у нас народ. Надо с ними работать, - уверен президент.