КП Беларусь
В реке в Орше нашли шесть снарядов времен ВОВ
Они были уничтожены саперами
В реке в Орше нашли шесть снарядов времен ВОВ Фото: УВД Витебского облисполкома.
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Перед началом летнего сезона работники оршанского ОСВОДа наводили порядок на одном из городских пляжей. И тут в реке Днепр они нашли предмет, похожий на снаряд. Они обратились в милицию, на место выехала группа саперов. Специалисты обследовали дно реки.
- Было извлечено шесть артиллерийских снарядов калибра 75 мм, артиллерийский снаряд калибра 152 мм, минометная мина калибра 82 мм и граната Ф-1 времен ВОВ. Они были уничтожены, - сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.