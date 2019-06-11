В реке в Орше нашли шесть снарядов времен ВОВ Фото: УВД Витебского облисполкома.

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Перед началом летнего сезона работники оршанского ОСВОДа наводили порядок на одном из городских пляжей. И тут в реке Днепр они нашли предмет, похожий на снаряд. Они обратились в милицию, на место выехала группа саперов. Специалисты обследовали дно реки.

- Было извлечено шесть артиллерийских снарядов калибра 75 мм, артиллерийский снаряд калибра 152 мм, минометная мина калибра 82 мм и граната Ф-1 времен ВОВ. Они были уничтожены, - сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.