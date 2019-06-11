В Витебске поймали алкоголика с правами покойника

Мужчина с чужим водительским удостоверением пытался въехать в город окольными дорогами, но все равно попал в поле зрения ГАИ, Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Мужчина объяснил, что не похож на фото в водительском удостоверении потому, что «пил, курил и заболел»

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200 часов провести на общественных работах должен 59-летний мужчина из Витебска, который попался за рулем грузовика с чужим водительским удостоверением. Причем человек, чьим документом воспользовался мужчина, умер несколько лет назад.

- Еще зимой 2017 года мужчина, выбрасывая мусор, нашел на свалке в куче строительного мусора коричневое портмоне. В нем было водительское удостоверение, медицинская справка и талон к правам. Документы мужчина забрал себе, - рассказал помощник прокурора Витебского района Никита Романовский. - Сам он когда-то имел удостоверение категорий В, С и Е, но потерял его несколько лет назад и не стал восстанавливать из-за проблем со здоровьем.

Какое-то время чужие документы лежали у мужчины дома. Однажды сосед попросил его перегнать в город грузовик ЗИЛ, который был на ремонте в поселке Руба. Мужчина взял найденное водительское удостоверение и сел за руль грузовика. В город он пытался пробраться объездными путями, но все равно попал в поле зрения сотрудников ГАИ.

- В найденном водительском удостоверении отсутствовала категория С, и поначалу мужчина понадеялся, что ему всего лишь выпишут штраф за управление грузовиком без наличия соответствующей категории, - рассказал Никита Романовский. - Но сотрудники ГАИ обратили внимание на то, что водитель совсем не похож на фото в документе.

«Пил, курил, болел, постарел, вот и не похож», - пытался выкрутиться водитель. Проверив права по базе данных, инспекторы выяснили, что настоящий владелец документа умер несколько лет назад. А мужчина, который пытался выдать себя за него, нуждается в принудительном лечении от алкоголизма.