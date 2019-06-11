2019-06-11T15:54:01+03:00
Общество
КП Беларусь

«Пропал из поля зрения». В Лунинецком районе утонул 5-летний мальчик

Похожий случай произошел с 6-летним ребенком в Кобринском районе
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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К сожалению, с наступлением пляжного сезона все больше становится несчастных случаев на воде. И зачастую трагедии случаются с детьми. За последние пару дней сразу несколько таких историй произошло в Брестской области.

Так, 9 июня 6-летний мальчик с родителями отдыхал на озере около деревни Каташи Кобринского района. В какой-то момент ребенок пропал из виду. Взрослые обратились к спасателям, те нашли тело мальчика на дне водоема. Спасти ребенка не удалось.

А 10 июня на водоеме, расположенном возле школы в Микашевичах Лунинецкого района, пропал 5-летний ребенок. Следователи восстановили ход событий того дня. Мама ребенка была с ним у своих знакомых дома. Компания выпивала, в какой-то момент женщина захотела спать и пошла домой, оставив сына под присмотром своей двоюродной сестры, которая также была в той компании. Позже сестра и ее подруги решили пойти к водоему, мальчика они взяли с собой.

- При этом женщины не контролировали местонахождение ребенка, в результате чего он пропал из поля зрения. Примерно в 20.40 тело мальчика было обнаружено в водоеме участковым инспектором милиции, - отметил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В УСК по Брестской области напоминают несколько важных правил:

1. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов.

2. Обеспечивайте детей средствами, которые помогут удержаться на воде (круги, нарукавники и т. д.).

3. Разрешайте детям купаться только на огороженных для них участках водоемов с небольшой глубиной.

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