2019-06-11T16:31:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске начался закрытый суд над бывшим помощником президента Сергеем Ровнейко

Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в 200 тыс. долларов. Ему грозит до 15 лет тюрьмы
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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11 июня начался суд над бывшим помощником президента - инспектором по Гродненской области Сергеем Ровнейко. Фото: grodnonews.by11 июня начался суд над бывшим помощником президента - инспектором по Гродненской области Сергеем Ровнейко. Фото: grodnonews.by
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11 июня начался суд над бывшим помощником президента - инспектором по Гродненской области Сергеем Ровнейко. Как сообщает пресс-секретарь Верховного суда, судебное заседание проходит в закрытом режиме. О результатах его будет известно позже.

Напомним, инспектора по Гродненской области и помощника президента Сергея Ровнейко задержали сотрудники КГБ 29 мая 2018-го. Тогда его поймали с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тыс. долларов.

- Скажу откровенно, тут прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить. Но подозрение подозрением, какие-то были факты. Мы видели, что, общаясь с бизнесменами, как барчук (себя вел). Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило, - раскрыл тогда детали дела Александр Лукашенко.

На Сергея Ровнейко завели уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

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