В Светлогорском районе парень забыл борсетку с документами в машине, которую собирался угнать

В Светлогорском районе парень забыл барсетку с документами в машине, которую собирался угнать Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В милиции говорят, что это уже третья попытка молодого человека угнать авто

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Все произошло в деревне Хутор Светлогорского района. Там вместе с друзьями отдыхал 20-летний парень из Светлогорска. Ребята сходили в баню, выпили. После чего молодой человек отправился домой. По дороге он увидел припаркованный «Фольксваген Гольф», на нем и решил добраться до райцентра.

- Вскрыв дверь, забрался внутрь, разобрал замок зажигания и попытался завести авто. Но не получилось. Парень хлопнул дверью и пошел домой, - рассказал belta.by официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Наутро хозяйка машины увидела, что повреждена дверь, а в замке зажигания вырваны провода, и обратилась в милицию. К слову, найти горе-преступника не составило труда, ведь он оставил в машине борсетку, где были паспорт, военный билет, банковские карточки.

Как уточняют в УВД, это уже третья попытка молодого человека угнать авто. Теперь материалы дела переданы в местный СК для дачи правовой оценки.