2019-06-11T17:46:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Аномальная жара продолжается. 12 июня в Беларуси будет до +33 градуса!

Жаркая погода сохранится до конца недели
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Жаркая погода сохранится до конца неделиЖаркая погода сохранится до конца неделиФото: Павел МАРТИНЧИК
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Последние дни в Беларуси выдались очень жаркими. Что ни день - температурный рекорд! Синоптики даже объявляли оранжевый уровень опасности. И, судя по прогнозам Белгидромета, жара продлится до конца недели.

Так, 12 июня погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса. Существенных осадков не прогнозируется, лишь днем местами по северо-востоку возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 3 - 8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от +11°С на севере до +20°С на юге страны. Днем воздух прогреется до +27...+33°С. В Минске также будет очень жарко - +30...+31°С.

А 13 и 14 июня днем по стране и вовсе ожидается +27...+34 градусов тепла!

Так что по возможности старайтесь меньше находиться на солнце, пейте больше негазированной воды.

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