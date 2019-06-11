Новый глава Минздрава: «Для устранения коррупции госзакупки должны стать прозрачными»

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» ранее сообщал, что 11 июня президент Беларуси назначил нового министра здравоохранения – Владимира Караника, главного минского онколога.

И вот стало известно, какие решения и нововведения намерен применить новый глава Минздрава, информирует belta.by.

Так Владимиром Караником была озвучена важность предотвращения любых возможностей к совершению коррупционных преступлений в медицине.

– Необходимо создание максимально открытой системы госзакупок. Основу которой составят, прежде всего, честная конкуренция, а выбор будет базироваться на соотношении минимальной цены и приемлемого качества, – уверен министр. – Чтобы представителям бизнеса, которые приходят на белорусский рынок, было проще и выгоднее работать по понятным и установленным процедурам, а не искать обходные пути и предлагать за это деньги.

При этом и систему ведомственного контроля запланировано выстроить таким образом, чтобы исключить вероятность коррупции.

В то же время, по словам министра Караника, в системе здравоохранения приоритетной останется задача обеспечения качественной, доступной медицины для населения.

– Доступная медпомощи должна быть, как в первичном звене, так и в сфере высокотехнологичной медицины. Эту задачу возможно решить, обеспечив максимально эффективное использование имеющегося оборудования, поддержание его в рабочем состоянии, – пояснил глава ведомства.