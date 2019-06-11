2019-06-11T18:19:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Новый глава Минздрава: «Для устранения коррупции госзакупки должны стать прозрачными»

Владимир Караник рассказал, чем займется на посту министра
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Владимир Караник возглавил медведомство Беларуси. Фото: belta.by.Владимир Караник возглавил медведомство Беларуси. Фото: belta.by.
Изменить размер текста:

«Комсомолка» ранее сообщал, что 11 июня президент Беларуси назначил нового министра здравоохранения – Владимира Караника, главного минского онколога.

И вот стало известно, какие решения и нововведения намерен применить новый глава Минздрава, информирует belta.by.

Так Владимиром Караником была озвучена важность предотвращения любых возможностей к совершению коррупционных преступлений в медицине.

– Необходимо создание максимально открытой системы госзакупок. Основу которой составят, прежде всего, честная конкуренция, а выбор будет базироваться на соотношении минимальной цены и приемлемого качества, – уверен министр. – Чтобы представителям бизнеса, которые приходят на белорусский рынок, было проще и выгоднее работать по понятным и установленным процедурам, а не искать обходные пути и предлагать за это деньги.

При этом и систему ведомственного контроля запланировано выстроить таким образом, чтобы исключить вероятность коррупции.

В то же время, по словам министра Караника, в системе здравоохранения приоритетной останется задача обеспечения качественной, доступной медицины для населения.

– Доступная медпомощи должна быть, как в первичном звене, так и в сфере высокотехнологичной медицины. Эту задачу возможно решить, обеспечив максимально эффективное использование имеющегося оборудования, поддержание его в рабочем состоянии, – пояснил глава ведомства.

Еще больше материалов по теме: «Здоровье: Реформа здравоохранения»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Лиде задержали «Белого» – криминального авторитета, который поссорился «со своими»
«Выпили вина и пошли на кладбище собирать конфеты»: в Кировском районе подростки-сироты разворотили могилы
Гомельчанин с женой обчистили кошелек 74-летней пенсионерки и накупили за ее деньги продуктов
«Не только в государство, но и в частный сектор»: ЕБРР готов инвестировать в Беларусь более €360 миллионов
В Добрушском районе непристегнутый водитель вылетел через стекло во время аварии
Аномальная жара продолжается. 12 июня в Беларуси будет до +33 градуса!
В Светлогорском районе парень забыл борсетку с документами в машине, которую собирался угнать
В Минске начался закрытый суд над бывшим помощником президента Сергеем Ровнейко
«Пропал из поля зрения». В Лунинецком районе утонул 5-летний мальчик
В Витебске поймали алкоголика с правами покойника
В реке в Орше нашли шесть снарядов времен ВОВ
Лукашенко о выборах: «Обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил»
Лукашенко потребовал навести порядок в области здравоохранения: «Немножко прибурели, обнаглели, всех надо привести в чувство»
Лукашенко недоволен Белгидрометом: «Надо или разгонять, или приводить в чувства»
Новым министром здравоохранения стал главный онколог Минска
В Могилеве задержан велосипедист, который повредил 35 авто
В Витебске мужчина притворялся пациентом и крал из больничных палат кошельки
Работников Брестского мусороперерабатывающего завода эвакуировали из-за найденной гранаты
В пятиэтажке в Минске вспыхнул пожар, спасатели эвакуировали людей
В Браславском районе пограничник застрелился из табельного оружия
Брестчанин перерезал горло новому ухажеру своей возлюбленной
11 июня в Беларуси началось централизованное тестирование