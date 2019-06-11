2019-06-11T18:56:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Добрушском районе непристегнутый водитель вылетел через стекло во время аварии

Мужчина получил смертельные повреждения
Надежда БУТОВИЧ
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Машина вылетела в левый кювет и перевернулась. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Машина вылетела в левый кювет и перевернулась. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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О серьезном ДТП со смертельным исходом, произошедшем на Гомельщине в понедельник, 10 июня, сообщают в пресс-службе УВД облисполкома.

Днем, около 13.30 часов на сельской дороге между деревнями Носовичи и Иваки Добрушского района случилась авария. За рулем «Шкоды Фабия» ехал 52-летний водитель. В какой-то момент легковушку занесло на гравийке и водитель, который до этого выбрал небезопасную скорость движения на гравийной дороге, просто не сумел «вырулить» и вернуть себе контроль над управлением. В итоге легковушка оказалась в левом по ходу движения кювете, где опрокинулась.

– В момент ДТП водитель вылетел через лобовое стекло, так как не был пристегнут ремнем безопасности. Он скончался от полученных травм на месте происшествия, – уточнили правоохранители.

По факту аварии ГАИ проводит проверку и напоминает, что скорость на гравийной дороге и манера управления схожи с движением на скользкой дороге: ехать нужно с невысокой стабильной скоростью, избегая резких разгонов и торможений.

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