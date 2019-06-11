2019-06-11T19:26:12+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Не только в государство, но и в частный сектор»: ЕБРР готов инвестировать в Беларусь более €360 миллионов

Об этом стало известно в Лондоне на встрече премьер-министра Румаса и первого вице-президента банка Ригтеринка
Надежда БУТОВИЧ
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Премьер-министр Сергей Румас на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком. Фото: belta.by.Премьер-министр Сергей Румас на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком. Фото: belta.by.
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Белорусским правительством и Европейским банком реконструкции и развития подготавливается ряд новых соглашений об инвестициях в транспорт, ЖКХ и энергоэффективность, информирует belta.by со слов премьер-министра республики Сергея Румаса.

В 2019 году инвестиции ЕБРР в белорусскую экономику могут превзойти сумму в 360 миллионов евро. Таким образом стоит цель превысить уровень финвложений прошедшего, 2018 года.

– Существует заинтересованность в том, чтобы нарастить инвестиции Европейского банка, как в госсектор, так и в частный бизнес. С Аланом Пию, вице-президентом ЕБРР, обсуждалось то, что необходимо постараться превысить прошлогоднюю «планку». Для этого есть все возможности, – пояснил Румас.

Общаясь в Лондоне 11 июня с Юргеном Ригтеринком, первым вице-президентом ЕБРР, белорусский премьер подчеркнул, что Беларусью высоко ценятся доверительные отношения с банком. А к успеху взаимодействия привела готовность сторон к равноправному диалогу.

Напомним, ЕБРР – банк, оказывающий содействие в развитии и частного сектора, и предпринимательских инициатив в 38 экономиках трех континентов. Акционеры финучреждения: 67 государств, ЕС и Европейский инвестиционный банк.

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