Гомельчанин с женой обчистили кошелек 74-летней пенсионерки и накупили за ее деньги продуктов

Жена вора сказала, что его «бес попутал». Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Неприятный инцидент произошел в областном центре в понедельник, 10 июня, сообщают в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

В милицию обратилась пожилая горожанка, 1945 года рождения. Пенсионерка рассказала, что забыла в супермаркете кошелек со 100 рублями, пенсионным удостоверением и банковской карточкой. А, когда вспомнила и вернулась за ним, портмоне уже «почистили» – наличности как не бывало.

– Найти злоумышленников удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Ими оказалась супружеская пара гомельчан, мужчина и женщина средних лет, – рассказали в пресс-службе.

Парочка увидела в продуктовой корзине забытый кошелек, и мужчина решил его обчистить: он вынул наличность, а портмоне вернул на место. Украденными деньгами они рассчитались за продукты и ушли.

– Когда к подозреваемому 43-летнему мужчине наведались правоохранители, ему было буквально нечего сказать. Нашлась жена: скала, что «бес попутал», – уточнили в УВД.

Сейчас против гомельчанина возбуждено уголовное дело. Часть похищенного была изъята.