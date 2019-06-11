2019-06-11T20:42:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Выпили вина и пошли на кладбище собирать конфеты»: в Кировском районе подростки-сироты разворотили могилы

Возбуждены уголовные дела за хулиганство
Надежда БУТОВИЧ
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Через день после дебоша на кладбище хулиганы украли велосипед и снова были задержаны милицией. Фото: МВД.Через день после дебоша на кладбище хулиганы украли велосипед и снова были задержаны милицией. Фото: МВД.
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О ЧП в дежурную службу раймилиции сообщила жительница поселка Жиличи в Кировском районе, информируют в пресс-службе МВД.

Сельчанка пришла на местное кладбище и увидела, что на могилах ее родственников разбиты фигуры ангелочков. Также она увидела сломанные деревянные кресты на других захоронениях, разбитые лампадки, поврежденные фотографии и надгробные плиты.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что дебош на кладбище устроили подростки. Один из местных жителей указал на хулиганов, запомнив примету одного из них: выбритый бок на голове, – пояснили в пресс-службе.

Злоумышленниками оказались два 16-летних парня и 17-летний второкурсник. Ребята – сироты, они прописаны в общежитии одного из учреждений образования. Известно, что старший из них ранее задерживался милицией за разбитые окна.

– Как рассказали сами участники «криминальной троицы», в тот вечер, выпив вина, они решили погулять по кладбищу. Лампадки и рюмки с могилок они бросали в фотографии, соревнуясь в меткости. Затем вырвали с корнем несколько деревьев, а также полностью разбили портрет на одном из памятников о металлическую ограду. На вопрос, зачем пошли к могилам, ответили, что хотели пособирать конфеты, – рассказал сообщил Виталий Коновальчик, начотделения угрозыска Кировского РОВД.

Против хулиганов возбудили уголовные дела. А через день после дебоша на кладбище «троица» украла велосипед и снова была задержана милицией.

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