2019-06-11T21:15:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лиде задержали «Белого» – криминального авторитета, который поссорился «со своими»

На нем: вымогательства, телефоны в кредит, поджег дома…
Надежда БУТОВИЧ
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Уголовный авторитет задержан, следствие продолжается.Уголовный авторитет задержан, следствие продолжается.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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После проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители ГУБОПиК МВД получили информацию о том, что «уголовный авторитет» по прозвищу Белый имеет причастность к вымогательствам и хулиганствам на Лидчине, сообщают в УВД Гродненского облисполкома.

Преступления совершались в группе с другими лицами. Так 25-летний «авторитет» в марте 2018 года вымогал под предлогом карточного долга 5 тысяч долларов у лидчанина, который проиграл ему в карты в своем же гараже.

– Когда «карточный должник» сказал, что денег нет, Белый начал требовать переоформления на него гаража. А на следующий день заставил должника взять в кредит два смартфона стоимостью свыше 2 тысяч рублей. Мобильники он присвоил себе, – пояснили правоохранители.

Должник обратился за «помощью» к другими лидским криминалитетам и в среде произошел раскол: одни выбрали сторону «Белого», другие посчитали, что молодой «авторитет» занимается самоуправством.

Одного знакомого Белый избил за карточный долг, другому поджег дом. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

Одного знакомого Белый избил за карточный долг, другому поджег дом. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

– Среди лиц, состоящих на оперативном учете, произошел конфликт и разделение сфер влияния, ситуация до сих пор остается напряженной. А за то, что «должник» стал искать помощи в возврате денег Белый его избил, – рассказали в пресс-службе о развитии событий.

Сообщается, что также из-за ссоры с другим знакомым Белый поджег его дом, причинив 20-тысячный ущерб в белрублях.

Против фигуранта возбуждены два уголовных дела. Сейчас Белый арестован, но следствие продолжается.

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